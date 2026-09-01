Pescador desaparecido é encontrado morto  

O corpo do pescador Jailton Santos, de 46 anos, foi encontrado nesta terça-feira dia 1º de setembro, durante a retomada das buscas em uma represa localizada no distrito de Lagoa Branca, em Casa Branca. Ele havia desaparecido após uma jangada virar enquanto pescava com um amigo.

Segundo a Defesa Civil, os dois estavam na embarcação na noite de sábado, dia 29 de agosto, para domingo dia 30 de agosto, quando a jangada virou. A dupla tentou nadar até a margem e chegou a parar em um toco de árvore no meio da represa para descansar, mas Jailton não conseguiu continuar o trajeto.

O amigo conseguiu chegar à margem e saiu em busca de ajuda. A represa fica em uma fazenda a cerca de seis quilômetros do distrito. Quando ele retornou com o socorro, Jailton já havia afundado e desaparecido.

As buscas foram retomadas pelos bombeiros por volta das 9h13 desta terça-feira. Antes da localização do corpo, as equipes haviam encontrado apenas a jangada e a jaqueta da vítima.

O trabalho enfrentou dificuldades devido à extensão da represa, que chega a sete metros de profundidade. A presença de lama, galhos e tocos de árvores no fundo também dificultou a atuação dos mergulhadores.

A operação contou com barcos a motor e equipes do Corpo de Bombeiros de Mococa, São João da Boa Vista e Piracicaba. Após a localização do corpo, a perícia foi acionada para os procedimentos no local.

Por volta das 12h40, o corpo foi removido pela Funerária Faganelo. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento de Jailton.

Fotos: G1 São Carlos