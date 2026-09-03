Caminhão derrapa e impede trânsito na estrada de Grama

Segundo relatos, havia óleo na pista, que aliado a estrada molhada pelas chuvas, podem ser as principais causas do acidente que acabou de acontecer na Rodovia Lourival Lindório de Faria-SP 344, nesta tarde de terça-feira, dia 1⁰, por volta das 16h.

Segundo apurou a Gazeta de Vargem Grande, o caminhão Ford, cor vermelha, seguia sentido Vargem e a cerca de 2km antes de chegar na Represa Eduíno Sbardellini, o condutor perdeu a direção do veículo, que acabou batendo no barranco e ficando atravessado na pista, impedindo o tráfego.

A GCM esteve no local fazendo o controle do trânsito. Também o SAMU auxiliou e uma equipe do DER esteve presente auxiliando o trânsito.

As vítimas eram três homens, sendo que dois deles, um motorista e um auxiliar, foram socorridos conscientes e levadas ao Hospital de Caridade de Vargem.

A terceira pessoa não sofreu ferimentos. A foto foi enviada por um leitor da Gazeta.