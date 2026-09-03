Polícia Militar localiza e prende homem condenado por furto

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, dia 2 de setembro, no Jardim Paulista, em Vargem Grande do Sul. A ação ocorreu por volta das 19h durante a realização de uma a ação policial Operação Impacto Adaga XVII voltada à localização de pessoas com pendências judiciais.

A equipe policial em patrulhamento tomou conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do município. A ordem judicial decorre de uma condenação pelo crime de furto, com pena fixada em um ano e dois meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto.

Após diligências pela região, os policiais abordaram o indivíduo na Rua Afonso Buzato. Durante a revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado. Ao ser informado sobre a ordem de captura emitida pela Justiça, o homem afirmou que não tinha conhecimento do mandado.

O abordado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para a realização do exame médico cautelar de praxe. Posteriormente, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da cidade de São João da Boa Vista.

Na unidade policial, a autoridade de plantão confirmou o cumprimento do mandado e ratificou a prisão. O homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.