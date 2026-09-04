Homem de 36 anos é preso por violência doméstica na Vila Santana

A Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos por violência doméstica na noite de quinta-feira, 3 de setembro, por volta das 19h45. O caso ocorreu na Rua Jardinópolis, localizada na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul.

Uma equipe policial foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar para atender o chamado na residência. No local, os agentes fizeram contato com a vítima, uma mulher de 60 anos, e abordaram o autor no corredor do imóvel.

Após a abordagem, as partes foram conduzidas ao Pronto-Socorro Municipal da cidade para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida, os envolvidos foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista.

A delegada de plantão Brenda Krisley Serafim ratificou a prisão em flagrante do suspeito. O homem foi encaminhado à cadeia pública local, onde permaneceu preso e à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.