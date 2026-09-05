Rodada cheia de gols no Campeonato de Futsal

As rodadas dessa semana do Campeonato Municipal de Futsal presentearam o torcedor com muitos gols. As duas partidas disputadas na terça-feira, dia 1º de setembro somaram 14 gols. O torneio é realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer e os jogos são disputados às terças e quintas-feiras no ginásio do Centro Educacional e Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana.

O primeiro jogo da terça-feira foi a vitória de 4 a 3 do Cohab sobre o III Vilas. Os gols do Cohab foram marcados por Lucas, que balançou as redes duas vezes, Carlos e Leonardo. Os gols do III Vilas foram marcados por Altieres (2 gols) e Maicon.

Na sequência, o Luiz Gama venceu o Raio Sul também por 4 a 3. Guilherme fez dois gols e os outros foram feitos por Lucas e Rafael. O Raio Sul marcou dois gols com Kaynã e um com Vítor.

No dia 3 de setembro, quinta-feira, Aliança FC e Meninos do Botafogo disputaram a primeira partida da noite. Na partida seguinte, o Bão Di Goli Após venceu a AFA por dois a 0, com gols de Duzão e Breninho.

O torneio reúne dez equipes locais divididas em duas chaves de cinco integrantes: AFA, Aliança, Bão Di Goli, Cohab, III Vilas, Liverpool, Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Raio E. C. e Sintonia do Futebol.

Ainda na quinta-feira, o Meninos do Botafogo venceu o Aliança por 5 a 3.