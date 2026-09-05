Saiba o que funcionará neste feriado da Independência

Nesta segunda-feira, dia 7, é celebrado o Dia da Independência do Brasil. A data é feriado nacional e a Gazeta informa alguns serviços que estarão em funcionamento.

Os supermercados Estrela, Palmiro e Peres, funcionarão das 8h às 20h. O União estará aberto das 7h às 19h e o Santa Fé das 7h às 20h.

O Santa Edwiges, o Santa Marta, o Santa Terezinha, o Bella Vista e o Nako terão expediente das 7h às 12h. Já o Novo Milênio abrirá das 8h às 12h. O Cesta Básica não abrirá.

Até o fechamento desta edição o supermercado Marin, não havia definido seu horário de funcionamento.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados durante o feriado de 7 de setembro em todo o estado de São Paulo. O atendimento presencial será retomado na terça-feira, dia 8, no horário habitual de cada local, com agendamento prévio via site ou aplicativo de celular.

Os serviços digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos do programa.

Prefeitura

Na segunda-feira, dia 7, será ponto facultativo nos departamentos da prefeitura. Os serviços emergenciais como Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio (PPA) e Guarda Civil Municipal (GCM) funcionarão normalmente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) também estará com uma equipe de plantão no feriado. Os velórios e cemitérios funcionarão normalmente.