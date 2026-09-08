Prefeitura abriu processo seletivo para Dep. de Educação

O Departamento de Educação da prefeitura de Vargem Grande do Sul abriu, no dia 24 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 001/2026, destinado a formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais da Educação Municipal para o ano letivo de 2027. As inscrições seguem até a quinta-feira, 10 de setembro, e devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site www.aplicativa.net.br, com taxa de R$ 50.

Ao todo, são seis cargos voltados à rede municipal de educação, com salários iniciais que variam de R$ 2.502,29 a R$ 3.734,25, conforme a função e a carga horária semanal. Segundo a administração municipal, as possíveis contratações têm como objetivo atender à necessidade de substituição de servidores afastados e ao preenchimento de classes e aulas que estejam vagas durante o próximo ano letivo.

Cargos e salários

O processo seletivo terá prova objetiva e prova de títulos para os cargos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II – Língua Estrangeira – Inglês e Professor de Educação Especial.

Para o cargo de Educador Infantil o salário inicial é de R$ 3.734,25 para uma jornada de 40 horas semanais. Já o cargo de Professor de Educação Infantil tem carga horária de 24 horas semanais e salário inicial de R$ 2.502,29. Para Professor de Ensino Fundamental I, o salário previsto é de R$ 3.077,43, com jornada de 30 horas semanais. As vagas de Professor de Ensino Fundamental II, tanto para Educação Física quanto para Língua Estrangeira – Inglês, oferecem salário inicial de R$ 3.305,68, com carga horária de 24 horas semanais cada. Há ainda vaga para Professor de Educação Especial, com salário inicial de R$ 3.305,68 e jornada de 30 horas semanais.

Requisitos

Quanto aos requisitos, todos os cargos exigem licenciatura plena, com variações conforme a função. Para Educador Infantil e Professor de Educação Infantil, é exigida licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, com habilitação em Educação Infantil. Para Professor de Ensino Fundamental I, basta licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior. Já para Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física, é necessária licenciatura plena em Educação Física e registro no respectivo conselho de classe, enquanto para a vaga de Língua Estrangeira – Inglês exige-se licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Estrangeira – Inglês. Por fim, o cargo de Professor de Educação Especial requer licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior, com certificado de especialização em Educação Especial de, no mínimo, 360 horas.

Prova

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e avaliará os conhecimentos teóricos necessários ao desempenho das funções. A aplicação está prevista para 18 de outubro, em dois horários.

Informações sobre requisitos dos cargos, cronograma, conteúdo das provas, documentação necessária, critérios de avaliação e demais regras estão disponíveis no edital, nos sites www.aplicativa.net.br e www.vgsul.sp.gov.br.