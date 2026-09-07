Homem é preso por estuprar adolescente e ameaçar família

Um homem foi preso na noite deste domingo, 6 de setembro, pelos crimes de estupro, ameaça, posse irregular de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão preventiva, no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada às 20h56 pelo Cabo Leite e pelo Cabo Márcio, com apoio de diversas equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

A equipe foi acionada via Copom após denúncia de indivíduo portando arma de fogo. No local, os pais de uma adolescente de 16 anos relataram que a filha havia sido vítima de estupro e que o autor, de posse de uma arma de fogo, havia ameaçado a família de morte caso denunciassem o crime à polícia, evadindo-se em seguida. Com as características do suspeito, os policiais realizaram diligências e o localizaram na Avenida Vereador José Aleixo. Abordado e submetido a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, permaneceu em silêncio, momento em que foi dada voz de prisão.

Na residência do autor, os policiais abordaram um primo, que relatou ter emprestado ao suspeito um simulacro de arma de fogo momentos antes, sem saber para qual finalidade seria utilizado. A arma de fogo real utilizada no crime não foi localizada nem nas imediações. Pesquisas nos sistemas de inteligência revelaram ainda a existência de mandado de prisão preventiva em desfavor do autor, expedido pela Segunda Vara Criminal de Betim, em Minas Gerais.

O autor foi encaminhado ao pronto atendimento local para laudo médico cautelar. Apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, o delegado Mateus Henrique E. Felício elaborou dois boletins de ocorrência, um por estupro, ameaça e posse irregular de arma de fogo, e outro por captura de procurado, ratificando a prisão em flagrante.

O autor foi recolhido à cadeia pública de São João da Boa Vista, onde permanece à disposição da Justiça.