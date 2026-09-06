5ª Cultura na Quebrada apresenta hip-hop às crianças

A quinta edição do evento Cultura na Quebrada foi realizada no último domingo, dia 30 de agosto, na quadra poliesportiva do Jardim Santa Martha e reuniu moradores e aficionados pela cultura hip-hop, além de muitas crianças.

De acordo com Diego DR, um dos organizadores do evento, a missão foi atingida. “Essa edição do Cultura na Quebrada alcançou seu principal objetivo: levar às crianças os 4 elementos do hip-hop: grafite, breaking, DJ e Rap, como ferramentas de expressão, cultura e transformação”, disse à Gazeta de Vargem Grande.

Durante o evento, aproximadamente 15 a 20 crianças participaram das oficinas de grafite e dança, conduzidas pelos oficineiros Risu e Major. “Eles realizaram um trabalho excelente, proporcionando às crianças novas formas de se expressar através da arte e da dança”, disse.

O evento reuniu um público médio de 400 pessoas durante toda a programação, contando com o apoio e a participação da comunidade. “Os grafiteiros compareceram em peso mais uma vez, deixando a quebrada ainda mais colorida e cheia de identidade”, afirmou Diego.

Neste ano, o basquete também somou forças ao evento, com um torneio realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer. O Rap esteve presente dando voz à comunidade através dos grupos participantes, e o encerramento ficou por conta da Batalha de Rima, que distribuiu R$ 2.400 em premiação, sendo R$ 1.000 para o primeiro lugar, conquistado por Dfzin, R$ 800 para o segundo e R$ 600 para o terceiro.

Diego agradeceu às empresas parceiras e aos envolvidos em mais uma edição do evento. “Nossos agradecimentos a todos os artistas, oficineiros, parceiros, comunidade e participantes, nosso muito obrigado por fazerem desse Cultura na Quebrada mais uma edição de arte, cultura e transformação”, ressaltou.