Inscrições para concurso da Câmara seguem até terça, dia 8

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul está com inscrições abertas para o concurso público destinado ao preenchimento de uma vaga para analista contábil. O cargo tem jornada de 40 horas semanais e oferece salário de R$ 6.624,76, acrescido de R$ 841,23 do vale-alimentação.

Para concorrer à vaga, o candidato deve possuir curso superior completo em Ciências Contábeis e registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). As inscrições tiveram início no dia 25, e podem ser feitas até terça-feira, dia 8 de setembro, às 23h59, exclusivamente pela internet, por meio do site da organizadora do concurso, a OM Concursos, no endereço www.omconcursos.com.br.

A taxa de inscrição é de R$ 70,00. Depois de concluir o cadastro, o candidato deve emitir o boleto bancário pela Central do Candidato, disponível no site da organizadora, e efetuar o pagamento até o dia 11 de setembro, respeitando o horário de funcionamento do sistema bancário. De acordo com o edital, pagamentos realizados após a data de vencimento do boleto não serão compensados, o que resultará na exclusão automática do candidato do certame.

A prova está prevista para o dia 11 de outubro. O edital de convocação, com as informações sobre horário e local de aplicação, será divulgado com antecedência mínima de cinco dias em relação à data da avaliação. Os candidatos devem acompanhar as publicações referentes ao concurso e consultar o edital completo para verificar todas as regras, requisitos e demais informações sobre o certame.