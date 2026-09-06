Chuvas em Vargem e região melhoram preço da batata

Conhecida pela variação dos preços no mercado, a batata que está sendo colhida na atual safra de inverno em Vargem Grande do Sul e região, teve alta dos preços praticados nos últimos dias devido às chuvas que caíram, interferindo na colheita do produto.

Esta semana, a saca de 25kg já pronta na máquina estava sendo negociada a R$ 80,00, segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande. Há algumas semanas atrás, esta mesma saca estava sendo comercializada a R$ 30,00. “Não se tem nenhuma segurança quanto à manutenção dos preços, pois tudo depende do mercado (oferta e procura)”, disse a fonte pesquisada ao jornal.

Com cerca de 65% a 70% da safra colhida até o momento (ela termina no final de outubro), Vargem e região é considerada o principal polo fornecedor de batata in natura do país neste período. Mesmo com os preços melhorando nos últimos dias, este ano não será muito favorável aos produtores devido aos preços alcançados pela batata desde o início da safra em julho, pois os custos tiveram aumento significativo, apurou o jornal. “Mas, de qualquer forma é um ano muito melhor que o ano passado”, informou um produtor ao jornal.

Um dos fatores também que interferiu no ganho dos produtores foi a produtividade, abaixo do esperado, pois houve muita chuva nos meses de março e meados de abril, o que prejudicou a lavoura pelo excesso de chuvas. Após médias iniciais de 30t/ha, a produtividade em agosto melhorou, segundo apurou o jornal, chegando em cerca de 40t/ha.”

A atual safra da batata emprega mais de mil pessoas em Vargem, centenas deles vindos de outros estados, principalmente do Nordeste. Indagado quanto está sendo pago aos catadores de batata, o produtor informou que hoje o valor por saco colhido está em torno de R$ 2,48. “A batata que está plantada tem de ser colhida e neste caso, o preço que o produtor está vendendo não interfere no valor recebido pelos trabalhadores, pois os mesmos sempre terão seus direitos garantidos”, explicou o produtor pesquisado pela Gazeta.

Outro tema abordado foi com relação ao endividamento. Indagado se os bataticultores de Vargem e região vão sair muito endividados da atual safra, a resposta obtida foi que os produtores que participam da Cooperbatata e Associação dos Bataticultores (ABVGS) são estruturados financeiramente. “Porém, com certeza teremos alguns produtores com uma dificuldade financeira maior em razão dos preços e da produtividade”, afirmou a fonte consultada pelo jornal.