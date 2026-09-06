Torcedores do Corinthians se reúnem em Mococa no dia 13

Torcidas organizadas e lideranças de torcedores do Corinthians de diversas cidades da região se mobilizam para realizar o Primeiro Encontro Regional “Vai Corinthians”, marcado para o dia 13 de setembro, domingo, a partir das 18h, na Estação Brothers Pub, na Rua Domingos Prícoli, nº 127, no Central Prícoli, em Mococa.

A iniciativa tem como principal objetivo aproximar e unir os corinthianos da região, criando uma rede de organização entre torcidas e torcedores e fortalecendo a participação da Fiel nos debates e nos rumos do clube. O encontro acontece em meio a discussões sobre a situação financeira e as dívidas do Corinthians, mudanças no estatuto, propostas relacionadas à SAF, questões envolvendo o estádio e direitos de participação do torcedor.

Segundo os organizadores, a proposta é que os corinthianos da região possam se conhecer, estreitar relações, trocar informações e construir uma atuação conjunta. “A ideia é unir a Fiel da nossa região. Temos milhares de corinthianos espalhados pelas cidades, muitas torcidas e grupos que já fazem um trabalho importante, mas que podem se fortalecer ainda mais quando atuam juntos”, destacam os organizadores.

Além da mobilização entre os torcedores, o encontro promete ser uma grande festa corinthiana. As torcidas participantes levarão bandeiras, faixas e instrumentos, garantindo a presença da tradicional bateria e do batuque da Fiel. Também estão previstas presenças especiais de ex-atletas e ídolos do Corinthians, além de personalidades ligadas ao clube. Durante o evento haverá sorteios de camisetas, brindes e outros prêmios para os participantes.

O ponto alto da noite será a transmissão, em telão, do confronto entre Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, permitindo que os torcedores acompanhem a partida juntos, em clima de arquibancada.

As lideranças envolvidas na organização convidam os veículos de comunicação da região a divulgarem o encontro e a ajudarem a mobilizar os torcedores. O evento é aberto a todos os corinthianos que desejam participar do movimento de aproximação e organização da Fiel regional. As inscrições podem ser feitas pelo link tinyurl.com/Vai-Corinthians, e outras informações são obtidas pelo telefone (19) 99357-9684.