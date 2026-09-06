Fórum de Indicações Geográficas reuniu lideranças em Grama

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca participou, no dia 4 de setembro, do Fórum de Indicações Geográficas e Marcas Coletivas do Estado de São Paulo, realizado em São Sebastião da Grama pela Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama.

O encontro reuniu representantes e lideranças ligadas às Indicações Geográficas para troca de experiências e articulação. O Vale da Grama é reconhecido pelo INPI como Indicação de Procedência para o café arábica, o que relaciona a produção ao território e contribui para agregar valor ao produto e fortalecer a identidade regional.