Sebrae orienta pequenos negócios sobre os impactos da RF

A Reforma Tributária vai promover mudanças significativas no sistema de tributação brasileiro, com reflexos também sobre os pequenos negócios. Para ajudar empreendedores a compreenderem as novas regras e se anteciparem aos impactos sobre suas empresas, o Sebrae-SP realiza, nos dias 23 e 24 de setembro, das 19h às 21h, o workshop online “Reforma Tributária: o que muda para os pequenos negócios?”. A programação será realizada em dois encontros remotos e abordará desde os novos tributos e o funcionamento do IVA Dual até questões relacionadas ao fluxo de caixa, planejamento financeiro e preparação para as mudanças.

Temas

No primeiro encontro, em 23 de setembro, os participantes terão contato com os fundamentos da Reforma Tributária e seus possíveis efeitos sobre as empresas. Entre os temas estão o funcionamento do IBS, CBS e IS, os tributos que serão extintos, as mudanças relacionadas ao Simples Nacional, as alíquotas e os regimes diferenciados.

A programação também vai abordar o Split Payment, mecanismo relacionado ao recolhimento dos tributos no momento da liquidação financeira, além de apresentar aspectos que podem contribuir para que os empreendedores compreendam o novo ambiente tributário e se organizem diante das transformações.

No dia 24 de setembro, o conteúdo será direcionado aos efeitos da nova sistemática sobre a gestão financeira das micro e pequenas empresas (MPEs). O encontro tratará da relação entre a Reforma Tributária e o IVA Dual, do Split Payment e dos créditos tributários, além das diferenças entre o Simples padrão e o modelo híbrido.

Também serão apresentadas simulações financeiras, estratégias de controle e prevenção da confusão patrimonial e aspectos do planejamento financeiro necessários para preservar a competitividade dos negócios em um cenário de transição.

Informações para tomar decisões

Para a analista de negócios do Sebrae-SP Marcela Dotta, compreender antecipadamente as mudanças é fundamental para que os empreendedores possam avaliar os impactos da nova realidade tributária sobre suas empresas. “A Reforma Tributária traz uma série de conceitos e mecanismos novos, e entender como eles funcionam é um passo importante para que o pequeno negócio possa se preparar com mais segurança. A proposta do workshop é traduzir esse cenário para a realidade do empreendedor, mostrando não apenas o que muda na legislação, mas também como essas alterações podem repercutir na rotina financeira e na tomada de decisões. Informação e planejamento são ferramentas importantes para atravessar esse período de transformação de maneira mais estruturada”, destaca.

O gerente regional do Sebrae-SP Danilo Serafim Alves ressalta que a preparação dos pequenos negócios deve fazer parte da agenda de competitividade das empresas. “As mudanças tributárias precisam ser acompanhadas com atenção pelos empreendedores, porque seus efeitos podem alcançar diferentes dimensões da gestão empresarial. Ao oferecer acesso a conhecimento especializado de forma gratuita e online, o Sebrae-SP contribui para que os pequenos negócios tenham melhores condições de compreender o novo cenário, revisar seus processos e tomar decisões mais conscientes. Preparar-se com antecedência pode fazer diferença para manter a sustentabilidade e a competitividade das empresas”, afirma.

A iniciativa reforça a atuação do Sebrae-SP na disseminação de conhecimento e no apoio à gestão dos pequenos negócios, especialmente diante de transformações que exigem dos empreendedores maior capacidade de planejamento, adaptação e análise financeira.