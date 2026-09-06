Campanha União Solidária sorteia iPhones e dois carros

A Campanha União Solidária 2026 segue com seus cupons à venda pelas entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul que aderiram à iniciativa realizada pelo Instituto Dexis e Sicredi desde 2018. Neste ano, os prêmios sorteados serão 48 Alexas, 20 iPhones 16, duas motos Honda CG 160 (que já foram sorteadas em 15 de agosto) e dois Fiat Mobi.

As entidades de Vargem que participam da campanha são a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan, Fraternidade Espírita Obreiros do Bem, Hospital de Caridade, Associação Beneficente D. Bosco e Sociedade Humanitária. Na última edição da campanha União Solidária, a Sociedade Humanitária de Vargem Grande do Sul foi contemplada com um Fiat Mobi.

Juliana dos Santos Pereira, gerente de negócios do Sicredi de Vargem Grande do Sul destaca que a Campanha União Solidária é uma importante iniciativa para fortalecer as entidades da cidade e ampliar o impacto dos projetos desenvolvidos em benefício da comunidade. “Por meio da campanha, as entidades têm a oportunidade de arrecadar recursos de forma simples, mobilizando seus apoiadores, voluntários e toda a comunidade. O grande diferencial é que 100% do valor arrecadado com a venda dos cupons fica com a própria entidade, podendo ser utilizado diretamente em seus projetos, ações, melhorias e necessidades”, destacou.

Onde comprar

Ela informa que os compradores podem apoiar ao comprar cupons físicos diretamente com as entidades com seus representantes e voluntários, ou também, comprar um cupom online, ao acessar o site oficial da Campanha União Solidária https://www.campanhauniaosolidaria.com.br e escolher a entidade desejada para apoiar.

Humanitária

A Sociedade Humanitária participa da campanha e informa que a cada R$ 10,00 de contribuição mensal, o participante recebe um cupom para concorrer em todas as etapas.

De acordo com os representantes da entidade que acolhe moradores da terceira idade em situação de vulnerabilidade do município, a contribuição recorrente auxilia na manutenção do atendimento e dos cuidados prestados aos idosos e na continuidade dos projetos da instituição. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da entidade ou pelo telefone (19) 3641-1160.

Sorteios

Os próximos sorteios serão no dia 12 de setembro (6 aparelhos Alexa), 30 de setembro (2 iPhones), 14 de outubro (6 aparelhos Alexa), 31 de outubro, (2 iPhones), 14 de novembro (6 aparelhos Alexa) e 28 de novembro, com o sorteio final de Sorteio de 2 carros Fiat Mobi 0 km + 4 iPhones

União Solidária

De acordo com o Sicredi, a campanha busca gerar impacto positivo na comunidade através do fomento à captação de recursos, estimulando as organizações da sociedade civil a arrecadarem recursos para seus projetos de transformação social e promovendo o engajamento da sociedade para causas sociais da comunidade local. As entidades participantes, após inscreverem e terem seus projetos aprovados, recebem cupons para serem vendidos

O recurso arrecadado com a venda é revertido, integralmente, à entidade que faz a venda. Os compradores concorrerão a 72 prêmios, em 18 sorteios quinzenais, até o final da campanha, em 25 de novembro. Os prêmios serão 48 Alexas, 20 iPhones 16, duas motos Honda CG 160, que foram sorteadas em 15 de agosto, e dois Fiat Mobi.