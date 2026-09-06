Oficina de escrita criativa será realizada no dia 10

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o programa Pontos MIS, realiza na quinta-feira, dia 10 de setembro uma oficina gratuita de escrita criativa, às 18h, na Casa da Cultura, localizada na Rua Major Corrêa, 505, no Centro.

A oficina irá trabalhar diferentes possibilidades de escrita a partir das experiências e memórias dos participantes. Para isso, serão utilizadas referências do cotidiano, como literatura, histórias em quadrinhos, cinema e os tradicionais “causos” de família.

Durante a atividade, os participantes terão contato com exercícios práticos voltados ao desenvolvimento da escrita e a novas formas de observar e interpretar o mundo. A oficina é destinada tanto a pessoas interessadas em começar a escrever quanto àquelas que desejam aprimorar a escrita.

O workshop será ministrado por Diego Andrade, jornalista formado pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com experiência em jornalismo, assessoria de imprensa e produção de conteúdo. Desde 2020, ele atua como professor no MIS-SP e já ministrou mais de 20 cursos de escrita criativa.

As vagas podem ser reservadas pelo WhatsApp, pelo número (19) 99468-3714.