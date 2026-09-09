A equipe de radiopatrulhamento em Vargem Grande do Sul foi acionada no dia 8 de setembro, terça-feira, por funcionário de uma escola no Jardim Dolores pois havia informações que alguns alunos iriam brigar.
No local, numa praça próxima, foi encontrado dois adolescentes tendo 16 e 17 anos, conhecidos pela venda de drogas, que foram abordados pelos policiais. Com eles, foi encontrado maconha, dinheiro e uma tesoura com resquício de maconha.
Os jovens foram encaminhado à Delegacia de Polícia, onde Delegado apreendeu os adolescentes deixando-os à disposição da Justiça.
Adolescentes são detidos por tráfico próximo a escola
A equipe de radiopatrulhamento em Vargem Grande do Sul foi acionada no dia 8 de setembro, terça-feira, por funcionário de uma escola no Jardim Dolores pois havia informações que alguns alunos iriam brigar.