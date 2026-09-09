Classificados

Últimos artigos
Adolescentes são detidos por tráfico próximo a escola
A equipe de radiopatrulhamento em Vargem Grande do Sul foi acionada no dia 8 de setembro, terça-feira, por funcionário de uma escola no Jardim Dolores pois havia informações que alguns alunos iriam brigar. No local, numa praça próxima, foi encontrado...
Prefeitura abriu processo seletivo para Dep. de Educação
O Departamento de Educação da prefeitura de Vargem Grande do Sul abriu, no dia 24 de agosto, as inscrições para o Processo Seletivo Público nº 001/2026, destinado a formação de cadastro reserva para contratação temporária de profissionais da Educação...