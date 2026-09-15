Casal vargengrandense ministrou palestra no Marrocos

A médica vargengrandense Cristiane Morandin participou como palestrante no Desert Women Summit (dws) pela terceira vez consecutiva, sendo nomeada nesta edição como embaixadora da saúde e longevidade do evento e única médica a palestrar.

À Gazeta, Cristiane contou que seu painel no evento foi sobre saúde e longevidade e ao seu lado estavam a jornalista, psicóloga e colunista da Forbes Fabiana Scaranzi; a psicóloga integrativa Erika Santos e a influenciadora e comunicadora de lifestyle Carol Scaff. No painel, foram debatidos temas como saúde física e mental, menopausa, longevidade.

Cristiane também lançou seu livro “Na própria Pele” no evento, com uma tarde de autógrafos na sessão “Entre páginas e travessias”. “Também tivemos a grata satisfação de visitar a União Nacional das mulheres em Marrocos (UNFM), entidade criada pelo Rei Rassan II e presidida pela princesa Lalla Meryem, com o objetivo de promover os direitos das mulheres em Marrocos, com algumas frentes como educação e alfabetização, combate à violência e autonomização econômica”, explicou.

Fotos: Arquivo Pessoal

Durante a visita, ela e o marido Antônio Carlos Carvalho entregaram exemplares de seus livros a representante da princesa. “Fomos muito bem recebidos pelas mulheres da cooperativa, que estavam muito felizes, com um sorriso largo no rosto com a nossa visita e dos outros participantes do evento”, observou a médica e autora. Também estava presente no evento Luiza Brunet, ativista global no combate à violência contra a mulher.

Antônio Carlos Carvalho, marido de Cristiane, participou como único e primeiro homem a palestrar no DWS, no encerramento do evento. Durante sua palestra, abordou temas como ego, resiliência e transformação, usando a psicanálise e neurociência como base e fundamento. Ele também lançou seu livro no DWS, compartilhando a sessão de autógrafos.

Para Cristiane, essa edição do DWS foi especial. “Estar nesta terceira edição, como palestrante, única médica, embaixadora da saúde e longevidade do evento e ter a oportunidade de lançar meu livro ‘Na própria Pele’ ao lado do Carlos, que também lançou o dele ‘A Dieta do Ego’ foi muito gratificante e motivo de muita alegria. Nesta edição, tive a felicidade de ter a presença dos meus pais José Luiz e Isabel, que fizeram questão de estar conosco compartilhando estes momentos tão especiais”, finalizou a médica e autora.