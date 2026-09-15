Painel: Deu BO

Povo não ajuda

Na última sessão de Câmara realizada terça-feira, 8, os vereadores ao analisarem o requerimento da vereadora Vanessa Martins, que trata da manutenção de uma área do Jd. Ferri, comentaram muito sobre a falta de conscientização dos moradores em ajudar na limpeza e manutenção do bairro.

Citaram que os moradores jogam lixo e entulho no local que é de uso público. “A população cobra limpeza dos bairros junto aos vereadores, mas infelizmente ela faz por onde ficar no meio da sujeira “, afirmou um vereador.

Deu BO

O vice-prefeito Guilherme Nicolau (MDB) postou nas redes sociais que esteve nesta sexta-feira, 11, na delegacia seccional de São João da Boa Vista para registrar um Boletim de Ocorrência contra pessoas que estariam divulgando um vídeo nas redes sociais (WhatsApp), onde aparece um casal do mesmo sexo, que ele não conhece e que estariam associando o casal à sua pessoa.

Mentira

Uma mentira segundo Guilherme, que já teria tirado prints das divulgações que algumas pessoas fizeram.

Disse que não ia tolerar essas atitudes que envolvem ele e sua família e que as pessoas envolvidas iriam pagar criminalmente pelas suas ações.

Marcando presença

O ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes tem aproveitado a campanha política que está fazendo em prol dos candidatos Marco Vinholi, federal e Barros Munhoz, estadual, para divulgar seus feitos quando prefeito.

Ele está associando as obras nas suas gestões às contribuições dos candidatos.

Eleições municipais

Daqui a dois anos devem acontecer as eleições municipais e se Amarildo for candidato a prefeito, expor suas realizações quando esteve à frente da prefeitura é uma boa ferramenta para ir refrescando a memória da população.

Uma maneira inteligente de se fazer política, estar em evidência, mas que pode não estar agradando seus futuros adversários.