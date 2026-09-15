Gente e Fatos

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A médica vargengrandense Cristiane Morandin participou como palestrante no Desert Women Summit (dws) pela terceira vez consecutiva, sendo nomeada nesta edição como embaixadora da saúde e longevidade do evento e única médica a palestrar. À Gazeta, Cristiane contou que seu...
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