Gente e Fatos

Por
Gazeta
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O professor Gustavo Prata Nicolau comemora seus 39 anos de idade, na quarta-feira, dia 16, quando recebe os parabéns dos pais Ivani e João Bruneti, do irmão Guilherme, do namorado Júnior, e colegas da Escola “Alexandre Fleming”

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