Concurso público para agente do Detran tem inscrições abertas

O Diário Oficial do Estado divulgou o edital para a abertura de novo concurso público do Detran-SP, com prazo de inscrições até 7 de outubro, no site www.avalia.org.br. São oferecidas 145 vagas de Agente Estadual de Trânsito para início imediato. O processo seletivo, organizado pelo Instituto Avalia, terá questões objetivas e redação. A taxa para se inscrever é de R$ 98,00 e o conteúdo programático está descrito no edital.

Com jornada de 40 horas semanais, o emprego público de Agente Estadual de Trânsito contempla atividades técnicas, de gestão e de execução dos serviços relativos às competências institucionais e legais do Detran-SP. O cargo exige formação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Também é indispensável o conhecimento em informática e tecnologia, já que o Detran-SP passa por ampla transformação digital.

Salário

O salário inicial é de R$ 5.702,18, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), acrescido dos benefícios previstos na legislação, como recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos previdenciários e trabalhistas, férias, 13º salário, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, adicional de periculosidade, bonificação de resultados e assistência médica.

Requisitos e prova

O candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e não ter completado 75 anos na data da admissão, nível superior completo em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação, e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, no mínimo. Também são exigidos requisitos gerais para ingresso no serviço público, como ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, estar quite com a Justiça Eleitoral, não registrar antecedentes criminais e estar no pleno exercício dos direitos civis e políticos, e, no caso dos homens, estar em dia com as obrigações do serviço militar.

A aplicação das provas objetiva e discursiva está marcada para 1º de novembro de 2026. A prova objetiva abrange Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do Contran e Legislação Estadual.