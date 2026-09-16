Inscrições para Curso gratuito de preparo de pizza termina quinta-feira

A Prefeitura através do Departamento de Ação Social, está com inscrições abertas para o curso gratuito de preparo de pizza, até nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. As matrículas podem ser feitas das 13h30 às 16h30, no Departamento de Ação Social, localizado na Rua Primeiro de Maio, 359, no Centro.

O curso será realizado no Espaço Cozinhalimento do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

O curso terá 15 vagas e está programado para ocorrer de 29 de setembro a 2 de outubro, das 17h30 às 21h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3643-2733.

Segundo a organização, receberão certificado apenas os alunos que cumprirem integralmente a carga horária e atingirem o nível de aproveitamento exigido.