Rapaz é preso por venda e entrega de drogas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no início da madrugada do sábado, dia 12, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 00h25 na Rua Floriano Peixoto, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

Segundo o registro policial, uma equipe do 24° BPM-I avistava um indivíduo em uma motocicleta fazendo contato rápido com outra pessoa, a quem entregou um objeto antes de deixar o local. O receptor, ao perceber a aproximação da viatura, descartou no chão os itens recebidos e fugiu em direção ignorada, não sendo possível sua identificação.

Os objetos descartados eram três porções de cocaína embaladas no formato conhecido como “escama”. Já o condutor da motocicleta tentou fugir, mas foi abordado pela equipe policial. Durante busca pessoal, foram encontrados com ele um aparelho celular, cem reais em espécie e outro aparelho celular, além da motocicleta.

Questionado sobre a ocorrência, o suspeito confessou ter acabado de realizar a entrega da droga e afirmou que receberia posteriormente R$ 130,00 via Pix. Disse ainda que comercializava entorpecentes e utilizava a motocicleta para as entregas, informando que guardava mais droga em sua residência.

A equipe se deslocou então até a Rua Joana Milanez Vasconcelos, onde um familiar do suspeito autorizou a entrada dos policiais e acompanhou as buscas. No local, dentro de uma mochila, foram encontradas mais dez porções de cocaína no mesmo formato, duas pedras brutas em embalagem tipo ziplock, uma porção maior da droga e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à UPA para elaboração de laudo médico e, na sequência, ao plantão policial de São João da Boa Vista. O delegado de plantão, Dr. Arthur Rattes Andrade Carvalho, determinou a lavratura do boletim de ocorrência por tráfico de drogas, ratificando a prisão em flagrante. O indiciado permanece à disposição da Justiça, recolhido na Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Foram apreendidos ao todo 16 porções de cocaína, totalizando 0,031 kg, dois aparelhos celulares, uma balança de precisão e R$ 100,00 reais em espécie. A motocicleta utilizada nas entregas também foi apreendida.