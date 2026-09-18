Semana de muitos gols no Municipal de Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal teve mais uma rodada disputada durante esta semana, com quatro partidas realizadas no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana. O torneio, que é realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, reúne 10 equipes divididas em dois grupos.

Na terça-feira, dia 15, o público pode acompanhar um jogo bastante movimentado entre o Luiz Gama e o III Vilas, com vitória do time Luiz Gama por 2 a 0. Os gols foram marcados por Leandro da Cunha e Denílson. Em seguida, foi disputada a partida entre o Raio e o Liverpool, com a vitória cheia de gols do Raio por 4 a 2. Vinicin e Dudu Valin marcaram dois gols cada um para o Raio. Júlio César e Igor Morales marcaram os gols do Liverpool.

Na quinta-feira, dia 17, o jogo das 19h30 foi o empate de 1 a 1 entre AFA e Meninos do Botafogo. Raphael Gadiani Cossi fez o gol da AFA e Serginho Masirevic fez o do Meninos do Botafogo. Encerrando a rodada, às 20h30, o Bão Di Goli goleou o Sintonia do Futebol por 5 a 1. David Moraes fez dois gols pelo Bom Di Goli e Wesley, Kayque e Eduardo marcaram um gol cada um. O gol de honra do Sintonia do Futebol foi marcado por Kauan.

Nova rodada

Nesta terça-feira, dia 22, o jogo das 19h30 no CEE José Cortez, será Sintonia do Futebol contra o Aliança FC e às 20h30, o Meninos do Botafogo enfrenta o Bão Di Goli. Na quinta-feira, dia 24, o jogo das 19h30 será entre Liverpool e Cohab. Encerrando a rodada, às 20h30, o III Vilas enfrenta o Raio Esporte Clube.