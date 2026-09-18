Exames médicos para piscinas seguem neste sábado e no dia 24

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul fará exames médicos para o uso das piscinas públicas municipais neste sábado, dia 19 e na quinta-feira, dia 24 de setembro, somente aos usuários que já possuem a carteirinha.

Na manhã deste sábado, dia 19, o exame será das 9h às 11h, no Clube Municipal XXI de Abril, à Rua Mato Grosso, nº 300, na Vila Polar. O último exame previsto no calendário ocorre na quinta-feira, dia 24, das 17h às 19h, no Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Rua Santa Terezinha, nº 600, na Vila Santa Terezinha.

Os exames já foram feitos anteriormente no dia 5, no Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha; no dia 10 de setembro, no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista e no dia 15, no Clube III Vilas, na Vila Santana.

Carteirinha

Quem ainda não possui a carteirinha deve procurar o Departamento de Esportes e Lazer, que funciona no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. São exigidas duas fotos 3×4, RG, CPF e comprovante de residência, todos em documento original. A emissão da carteirinha inclui uma guia de pagamento, que pode ser quitada em casas lotéricas, bancos conveniados, por aplicativo de internet banking ou diretamente no departamento, via PIX.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (19) 3641-2325 ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.