1º Encontro de Palmeirenses será neste sábado

Será realizado neste sábado dia 19, na Chácara São José, o 1º Encontro de Palmeirenses em Vargem Grande do Sul. O evento terá início às 12h e contará com música ao vivo. Ex-craques do Palmeiras, como o goleiro Sérgio, o atacante Cleiton Xavier e o lateral Wendel confirmaram presença. Eles vão interagir com o público e conversar com os torcedores presentes.

Os ingressos custam R$ 70,00 e incluem almoço. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 30, enquanto participantes a partir de 13 anos pagam o valor integral. Bebidas serão vendidas no local.

As vendas podem ser realizadas com João, pelo telefone (19) 98844-7777, Murilo, pelo (19) 98236-3190, ou Luisão, pelo (19) 99833-1642, e também na portaria do evento serão vendidos os ingressos. Os organizadores também solicitam a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados à Associação Beneficente Dom Bosco.