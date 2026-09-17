Filho agride o pai idoso em Vargem

Na noite da quarta-feira, dia 16 de setembro, a Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, em uma residência localizada em área rural de Vargem Grande do Sul.

Conforme o relatado pelos policiais, a equipe foi até o local e fez contato com um homem de 83 anos, que relatou ter sido agredido pelo filho com um soco na cabeça e ameaçado enquanto o autor permanecia na residência portando uma faca.

Ao receber voz de prisão, o suspeito tentou deixar o local e resistiu às ordens policiais, sendo necessário, segundo os policiais, o uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo. Durante a contenção, ele sofreu uma pequena lesão na cabeça ao atingir o portão. A faca foi localizada e apreendida.

As partes foram encaminhadas a uma unidade de saúde para avaliação médica e, posteriormente, levados ao Plantão Policial. Durante o atendimento, o autor ainda ameaçou um policial militar. A autoridade policial ratificou a prisão, permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.