1º Encontro de Palmeirenses será neste sábado

Acontece neste sábado, dia 19, na Chácara São José, o 1º Encontro de Palmeirenses em Vargem Grande do Sul. O evento começa às 12h, com música ao vivo e presença dos ex-jogadores Sérgio, Cleiton Xavier e Wendel, que irão interagir com o público.

Os ingressos custam R$ 70 e incluem almoço. Crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 30. Bebidas serão vendidas no local. As entradas podem ser adquiridas com João, pelo (19) 98844-7777, Murilo, pelo (19) 98236-3190, Luisão, pelo (19) 99833-1642, ou na portaria.

Os organizadores solicitam ainda a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados à Associação Beneficente Dom Bosco.