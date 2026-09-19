Polícia apreende drogas e prende homem por tráfico em Itobi

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de 11 de setembro, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Itobi.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito saindo de uma área de mata conhecida pela ocultação de entorpecentes. Ao receber ordem de parada, ele tentou fugir e dispensou duas porções de maconha, sendo em seguida abordado e detido.

Em buscas realizadas na área de mata, os policiais localizaram outras 14 porções de maconha e 14 eppendorfs contendo cocaína. O homem assumiu a propriedade dos entorpecentes e admitiu a prática do tráfico.

Ao todo, foram apreendidas 16 porções de maconha, totalizando 58 gramas, e 14 eppendorfs contendo cocaína, com 21 gramas.

Após passar por exame de corpo de delito no Pronto-Socorro de Casa Branca, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.