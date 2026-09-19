PM captura dois procurados pela Justiça nesta semana

A Polícia Militar realizou nesta semana, em duas ocorrências, a captura de dois indivíduos que respondiam a mandado de prisão em Vargem Grande do Sul, por crimes referentes ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Um caso ocorreu por volta das 18h40 da segunda-feira, dia 14, na Rua Alvino Bedin, no Jardim Ferri. Uma equipe de rádio patrulhamento tomou conhecimento de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Ribeirão Preto contra um homem, condenado pelos crimes de embriaguez e lesão corporal na condução de veículo automotor, com pena fixada em um ano, cinco meses e vinte dias, em regime semiaberto.

Após diligências pela cidade, os policiais localizaram o procurado no endereço informado. Em abordagem e revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre o mandado, o homem disse não ter conhecimento da condenação, o que resultou na voz de prisão.

Ele foi conduzido ao pronto atendimento local para exame de laudo médico cautelar e, em seguida, apresentado ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada. Posteriormente, foi encaminhado à cadeia pública do mesmo município, permanecendo à disposição da Justiça.

O outro episódio aconteceu na tarde de 11 de setembro, no Jardim Canaã. Durante patrulhamento, uma equipe policial abordou outro indivíduo e, após busca pessoal, também não localizou nenhum objeto ilícito. A consulta aos sistemas policiais revelou pendência judicial relacionada igualmente a crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O homem foi levado ao pronto atendimento e, depois, apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.