Lucas, suspeito de assassinatos no Jd. Ferri, está com prisão decretada

A Justiça expediu o mandado de prisão temporária contra Lucas Souza, natural da cidade de Pedra Branca-CE, investigado pela Polícia Civil como principal suspeito de ter assassinado a tiros Lucas Eduardo Tonetti, de 26 anos e Marcos Otávio Pinto, de 29 anos, na noite de quinta-feira, dia 10, na Av. Vereador José Aleixo, no Jd. Ferri, em Vargem Grande do Sul.

Segundo o delegado titular do município Antônio Carlos Pereira Júnior, as investigações levaram ao autor do crime após ouvirem várias pessoas que descreveram a dinâmica do assassinato e que presenciaram o denunciado efetuando os disparos. Também a polícia apurou que Lucas teria brigado com as vítimas há uns 10 dias antes do crime, sendo que sofreu várias lesões pelo desentendimento, o que pode ter levado o criminoso a praticar os assassinatos.

A causa da briga teria sido por questões de o investigado ter mexido com a namorada de uma das vítimas. A polícia está investigando todos os fatos, uma vez que não consta boletim de ocorrência desta briga. Uma das linhas de investigação aponta que o pivô da briga teria sido a proprietária da lanchonete onde o crime ocorreu. Ela já foi ouvida pela polícia. O delegado Antônio Carlos afirmou que todo o empenho da polícia está sendo realizado para descobrir o paradeiro do autor do crime e fazer cumprir o mandado de prisão expedido pela Justiça.

Crime violento

O crime chocou a cidade e o autor do delito está foragido. Lucas trabalhava em Vargem e segundo apurou a Gazeta, a polícia possui informações de que ele já teria antecedentes criminais por agressão física.

De acordo com relatos de moradores, as duas vítimas estavam tomando cerveja acompanhadas da proprietária da lanchonete quando o atirador chegou a pé e efetuou diversos disparos contra os homens.

Uma das vítimas morreu no local. A segunda teria tentado fugir, atravessando a avenida, mas acabou sendo novamente atingida pelos disparos. Ela caiu já sem vida nas proximidades de um ponto de ônibus, do outro lado da via.

Ainda segundo testemunhas, após os disparos, o autor teria deixado o local caminhando, sem aparentar preocupação ou temor de ser identificado. Moradores relataram que o veículo utilizado na fuga estaria estacionado em uma rua próxima, de onde o suspeito teria seguido posteriormente.