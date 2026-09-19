Fanfarra do Fleming se apresentou em São João

A fanfarra da Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral participou do evento cívico em celebração ao Dia da Independência realizado pela prefeitura de São João da Boa Vista, no dia 7 de setembro. Inicialmente programado para acontecer na Avenida Dona Gertrudes, uma das principais vias da cidade vizinha a Vargem Grande do Sul, a solenidade foi transferida para o CIC por conta das condições climáticas.

Na solenidade, que teve início às 8h30, houve o hasteamento e introdução das bandeiras, organizada pelo Tiro de Guerra de São João, que também fez a execução e canto do Hino Nacional. Após, houve a apresentação das fanfarras sanjoanenses e a da Escola Alexandre Fleming, de Vargem Grande do Sul.