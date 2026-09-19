ESFs de Grama promoveram evento sobre saúde mental

Na última semana, as equipes dos ESFs Central e Saúde Certa de São Sebastião da Grama, realizaram uma roda de conversa com pacientes em alusão ao Setembro Amarelo. A atividade abordou a prevenção ao suicídio e a valorização da vida.

Durante o encontro, foram reforçadas a importância de cuidar da saúde mental, falar sobre os sentimentos e buscar ajuda sempre que necessário. A iniciativa também buscou ampliar o acesso à informação e ao acolhimento.

A ação contribui para estimular o diálogo e reduzir preconceitos relacionados à saúde mental, criando um espaço para que os participantes possam conversar e compartilhar experiências.