Lixo no Ferri gera cobrança na Câmara e mobilização da prefeitura

A Gazeta de Vargem Grande trouxe em agosto um desabafo da moradora do Jardim Ferri Regina da Costa. Ela lamentava o mau hábito da população de jogar lixo em terrenos na cidade. Ela comentou que havia adotado uma área verde da prefeitura no bairro onde mora, por meio do Programa Adote Um Bem Público, e vem lutando para manter a área bem cuidada, apesar do pessoal insistir em jogar lixo no local.

O apelo da moradora repercutiu na Câmara Municipal, com vereadores debatendo a postura de vargengrandenses que insistem em sujar a cidade e também cobrando da prefeitura intensificação com a zeladoria urbana. Além da cobrança dos vereadores, o Executivo também partiu para a ação, lançando uma campanha de conscientização sobre manter a cidade limpa e conservada e nesta semana, recolhendo caminhões de entulho em um endereço no Centro da cidade.

Câmara debate problema

A vereadora Vanessa Martins (PL) elaborou um requerimento votado na sessão de 8 de setembro, pedindo manutenção e melhorias no Jardim Ferri. Na discussão do documento, o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) elogiou a iniciativa da moradora em adotar a área verde e criticou parte da população que insiste em jogar lixo no endereço. O vereador Bilu (Solidariedade) seguiu a mesma crítica. “A população às vezes cobra bastante dos vereadores, cobra do município, mas infelizmente a população mesmo faz por onde ficar no meio da sujeira”, comentou. “A gente pede para os departamentos, faz ofício, limpa, dá três, quatro dias, parece que não foi limpo. Então vamos ter mais um pouco de consciência”, disse.

Joãozinho da Força (Republicanos) ressaltou que o interesse em manter limpo deveria ser da própria população e sugeriu a instalação de uma cerca no local, para coibir esse tipo de descarte e também ações de vandalismo. Rafael Coracini (MDB) seguiu: “O Carlinhos, com o pessoal do Dsur faz um belo trabalho, mas não tem condições de 20 pessoas limpando e 800 sujando”, afirmou.

Giovana (MDB) também falou sobre a pista de skate que existe ali ao lado, pedindo iluminação para este local e também cobrou apoio da população. “Você passa em frente o Ferri, a prefeitura limpa, dois dias depois, tudo sujo novamente”.

Por fim, Ratinho (Podemos) sugeriu que a prefeitura adotasse caçambas em pontos estratégicos, passando para recolher em dias específicos, facilitando o descarte desses materiais por parte da população. “Eu não fiz essa pesquisa ainda, mas é possível que até talvez se gaste menos do que toda vez disponibilizar pessoas para ir lá, tirar, limpar. Assim, acostuma o morador a jogar dentro da caçamba”, sugeriu.

Campanha da prefeitura

Em suas redes sociais, a prefeitura também abordou o tema, postando sobre a responsabilidade dos moradores de também participar dos cuidados com a cidade. Na publicação o Executivo reforçou a importância do descarte correto de resíduos e pediu a colaboração da população para manter a cidade limpa e preservar o meio ambiente.

Entre as orientações estão a de não jogar lixo ou resíduos nos bueiros das ruas e avenidas, alertando que isso pode causar entupimentos e contribuir para alagamentos, reforçando que o descarte irregular pode provocar a poluição de rios, córregos e áreas verdes, prejudicando a biodiversidade e a qualidade de vida da população.

Pediu ainda que os moradores utilizem as lixeiras residenciais, as de coleta seletiva e os pontos de descarte adequados, além de ficarem atentos ao cronograma de coleta do seu bairro, colocando o lixo para fora somente nos dias indicados.

Por fim, ressaltou que o descarte irregular de resíduos é crime ambiental e está sujeito a multa. Em caso de irregularidades, pediu que a população denuncie pelos telefones (19) 3641-5877 ou 3641-3765.