Homem é preso por agressão em Grama

A Polícia Militar prendeu um homem por violência doméstica, no Centro, em São Sebastião da Grama, na noite de 12 de setembro.
A equipe foi acionada para atender à ocorrência e fez contato com a vítima no Pronto-Socorro Municipal. Ela relatou ter sido agredida pelo companheiro com chutes nas costas e compressão do braço direito contra uma porta, causando lesões. Após avaliação médica, foram descartadas fraturas.
O autor foi localizado na residência e recebeu voz de prisão. Posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a autoridade policial ratificou a prisão.
Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.