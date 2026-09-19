PM prende dois homens por violência doméstica em Casa Branca

A Polícia Militar prendeu, em duas ocorrências distintas, dois homens por violência doméstica no bairro Odenir Buzato, em Casa Branca, no mesmo dia 16 de setembro.

No primeiro caso, registrado na tarde do dia 16, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e fez contato com uma mulher, que relatou ter sido agredida pelo companheiro durante a madrugada. A ocorrência foi inicialmente apresentada na Delegacia de Polícia.

Durante o deslocamento das partes para a unidade policial, o homem passou a ameaçar a vítima e admitiu tê-la agredido. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à autoridade policial, que ratificou a prisão. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

O segundo episódio ocorreu na noite do mesmo dia 16, também no Odenir Buzato. Os policiais foram acionados e fizeram contato com outra mulher, que relatou ter tido o celular tomado pelo marido durante uma discussão motivada por ciúmes e, na sequência, ter sido agredida com um tapa no rosto.

As partes foram encaminhadas ao Pronto-Socorro, onde foram constatadas lesões na vítima. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, cuja autoridade ratificou a prisão do agressor, que permaneceu preso à disposição da Justiça.