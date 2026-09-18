Homem é pego com crack e cocaína no Fortaleza

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 14 de setembro.

Durante patrulhamento, os policiais receberam uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas em um local conhecido como Favelinha, no Jardim Fortaleza. Ao chegarem ao endereço indicado, dois indivíduos tentaram entrar em uma residência, mas foram abordados.

Com eles, foram localizados cinco eppendorfs (pinos) de cocaína e R$ 100,00. Um dos abordados relatou ter adquirido os entorpecentes do outro indivíduo. Durante as buscas no imóvel, os policiais localizaram mais 21 pinos de cocaína, uma pedra bruta e sete pedras fracionadas de crack, além de R$ 71,00 e uma lâmina de barbear.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São João da Boa Vista. Um dos indivíduos foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça, enquanto o outro foi liberado. Ao todo, foram apreendidos 37 gramas de cocaína, 17 gramas de crack e R$ 171,00 em espécie.