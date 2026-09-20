Casa da Cultura recebeu oficina de escrita

O Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o programa Pontos MIS, realizou no dia 10 de setembro, na Casa da Cultura, a Oficina de Escrita Criativa.

Ministrada pelo jornalista e professor Diego Andrade, a atividade trabalhou formas de transformar ideias, experiências e memórias em histórias, utilizando referências como literatura, histórias em quadrinhos, cinema e “causos” de família.

Por meio de exercícios práticos, os participantes foram incentivados a desenvolver a escrita, a percepção do cotidiano e novas possibilidades de criação e narrativa.

A oficina integrou a programação do Pontos MIS, parceria que possibilita ao município receber gratuitamente ações de formação cultural, sessões de cinema e oficinas.