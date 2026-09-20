Escola Alexandre Fleming terá curso técnico em farmácia

Uma das mais tradicionais unidades de ensino de Vargem Grande do Sul, a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral terá uma grande novidade para os jovens estudantes para o próximo ano letivo. A partir de 2027, a escola vai oferecer o Curso Técnico de Farmácia, voltado para alunos do ensino médio.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Fabiana Bonini da Cruz e Souza, diretora do Alexandre Fleming, afirmou que a abertura do curso, que será gratuito, foi motivada pela procura dos próprios alunos que demonstraram interesse em uma capacitação profissional. O Curso Técnico em Farmácia significa uma retomada desse tipo de formação na escola, que fez história em Vargem com o antigo Magistério, que formou centenas de professores na cidade.

De acordo com Fabiana, podem se inscrever alunos que estarão na segunda série do ensino médio em 2017. O ingresso será feito por inscrição e a ordem de preferência para 2028 será aos alunos já matriculados na Escola Estadual Alexandre Fleming.

A duração do curso será 2 anos, que compreenderão a segunda e a terceira série do ensino médio. Os interessados podem se inscrever no itinerário formativo para 2027 ou na própria escola e as aulas seguirão o cronograma do calendário letivo 2027.

A diretora destaca que os técnicos formados neste curso poderão trabalhar em hospitais e clínicas, além de drogarias, farmácias de manipulação, indústria farmacêutica e Unidades Básicas de Saúde. “É importante frisar que além de ser um curso que o aluno sairá com dois diplomas, é um curso inédito na cidade, com amplo leque de oportunidades”, destacou Fabiana.