Uma das mais tradicionais unidades de ensino de Vargem Grande do Sul, a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral terá uma grande novidade para os jovens estudantes para o próximo ano letivo. A partir de 2027, a escola vai oferecer o Curso Técnico de Farmácia, voltado para alunos do ensino médio.
Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Fabiana Bonini da Cruz e Souza, diretora do Alexandre Fleming, afirmou que a abertura do curso, que será gratuito, foi motivada pela procura dos próprios alunos que demonstraram interesse em uma capacitação profissional. O Curso Técnico em Farmácia significa uma retomada desse tipo de formação na escola, que fez história em Vargem com o antigo Magistério, que formou centenas de professores na cidade.
De acordo com Fabiana, podem se inscrever alunos que estarão na segunda série do ensino médio em 2017. O ingresso será feito por inscrição e a ordem de preferência para 2028 será aos alunos já matriculados na Escola Estadual Alexandre Fleming.
A duração do curso será 2 anos, que compreenderão a segunda e a terceira série do ensino médio. Os interessados podem se inscrever no itinerário formativo para 2027 ou na própria escola e as aulas seguirão o cronograma do calendário letivo 2027.
A diretora destaca que os técnicos formados neste curso poderão trabalhar em hospitais e clínicas, além de drogarias, farmácias de manipulação, indústria farmacêutica e Unidades Básicas de Saúde. “É importante frisar que além de ser um curso que o aluno sairá com dois diplomas, é um curso inédito na cidade, com amplo leque de oportunidades”, destacou Fabiana.
Escola Alexandre Fleming terá curso técnico em farmácia
Uma das mais tradicionais unidades de ensino de Vargem Grande do Sul, a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral terá uma grande novidade para os jovens estudantes para o próximo ano letivo. A partir de 2027, a escola vai oferecer o Curso Técnico de Farmácia, voltado para alunos do ensino médio.