Lucas Souza é preso ao tentar fugir para o Ceará

Ele estava com mandado de prisão, acusado do duplo assassinato no Jd. Ferri

Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande junto às autoridades policiais, Lucas Souza foi preso na tarde deste sábado, 19 de setembro, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia (SP).

Lucas era suspeito de ter assassinado a tiros Lucas Eduardo Tonetti, de 26 anos e Marcos Otávio Pinto, de 29 anos, na noite de quinta-feira, dia 10, na Av. Vereador José Aleixo, no Jd. Ferri, em Vargem Grande do Sul. Ele estava com mandado de prisão expedido pela Justiça e era tido como foragido. O delegado titular da Polícia Civil de Vargem, Antônio Carlos Pereira Júnior estava comandando as investigações e segundo informações, o serviço de inteligência conseguiu apurar que Lucas estaria em Santa Cruz das Palmeiras e teria pego um ônibus para o Ceará. A polícia conseguiu identificar o ônibus e a ação para a prisão de Lucas deu prosseguimento com as informações sendo repassadas à Polícia Militar Rodoviária.

As equipes da Polícia Rodoviária que estavam atuando no caso receberam a denúncia informando que um foragido da Justiça estaria a bordo do ônibus e que ele poderia estar portando uma arma.

Com o apoio da Polícia Militar urbana de Orlândia, os policiais rodoviários interceptaram o veículo e solicitaram o desembarque de todos os passageiros para averiguação. Embora nenhum item ilícito ou arma tenha sido encontrado com o homem ou no ônibus, a verificação dos documentos revelou o mandado de prisão preventiva em aberto decorrente do caso do duplo homicídio ocorrido em VargemGrandedoSul.

Lucas Souza foi detido imediatamente e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Orlândia, permanecendo preso e à disposição do Poder Judiciário.

Ele era natural da cidade de Pedra Branca-CE.

Agora, a Polícia Civil de Vargem deve continuar as investigações para levantar todos os detalhes do crime que irão basear o inquérito a ser realizado e utilizado pela Justiça no julgamento de Lucas Souza.