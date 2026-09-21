Batata volta a valorizar com influência das chuvas na cidade

A safra de inverno da batata de Vargem Grande do Sul e região entra na reta final com cerca de 80% da produção já colhida. Consultas realizadas pela Gazeta de Vargem Grande na quinta-feira, dia 17, apontam também para uma recuperação dos preços, depois das fortes baixas registradas durante o período de maior oferta do produto.

Segundo informações obtidas pela reportagem junto ao setor produtivo, o produtor chegou a receber nesta semana cerca de R$ 60 pela saca de 25 quilos da batata especial, das variedades Orchestra ou Ágata. Na beneficiadora, a mesma saca chegou a ser comercializada por aproximadamente R$ 80 alguns dias atrás.

Marconi Jesus Andreatto, 55 anos, trabalha com batata desde o ano 2000 e é proprietário da Beneficiadora de Batata Santana. Há dez anos, a empresa atua exclusivamente com a lavagem de batatas destinadas à indústria. Marconi trabalha principalmente com a variedade Atlantic, utilizada pela indústria, que atualmente está sendo comercializada a cerca de R$ 120 pela saca de 50 quilos, já pronta na beneficiadora.

Segundo Andreatto, as vendas estão boas. A batata produzida em Vargem Grande do Sul e região é comercializada para diversos estados brasileiros e também chega a outros países da América do Sul. Na semana passada, algumas cargas foram enviadas para a Argentina, informou.

Para o empresário, o desempenho deste ano está sendo melhor do que o registrado na safra passada. “Este ano foi bem melhor que a safra do ano passado. Em 2025 foi um ano atípico e péssimo para os bataticultores, que amargaram um grande prejuízo, não só os bataticultores como toda a cadeia de hortifrutigranjeiros”, afirmou.

Andreatto pondera, entretanto, que a análise precisa considerar os últimos anos. “Mas, nos anos anteriores foi muito bom, então a média entre os últimos anos compensa. Alguns produtores vão sentir mais, temos conhecimento de que pequenos produtores deixarão de produzir, mas a cadeia produtiva da nossa região é bem estruturada”, afirmou.

As chuvas que atingiram Vargem Grande do Sul e região recentemente também influenciaram no movimento dos preços. Com o solo molhado, a entrada de máquinas nas lavouras e o ritmo de colheita foram prejudicados, reduzindo temporariamente a quantidade de batata disponível no mercado. Com menor oferta, as cotações reagiram.

A situação representa uma mudança em relação ao período de maior oferta da safra, quando os preços chegaram a níveis bastante baixos e trouxeram preocupação aos produtores. A reação registrada nas últimas semanas ocorre justamente quando a safra se aproxima do fim e as condições climáticas passaram a dificultar a retirada do produto das lavouras.

A safra de inverno, que teve início no primeiro semestre, deve ser encerrada em meados de outubro. Dependendo das condições climáticas e do ritmo de colheita das áreas restantes, os trabalhos poderão se estender até o dia 30 de outubro.

A região de Vargem Grande do Sul possui uma das principais concentrações de produção de batata de inverno do Estado de São Paulo. A estimativa para este ano é de uma área cultivada entre 10,5 mil e 11 mil hectares. Considerando uma produtividade próxima de 40 toneladas por hectare, a produção potencial da região fica na ordem de 420 mil a 440 mil toneladas.

Os números de produção são uma estimativa calculada a partir da área e da produtividade de referência e não representam uma divulgação oficial da produção total da safra 2026.

Neste momento, cerca de 20% da safra ainda permanece nas lavouras. O comportamento do clima será determinante para o ritmo da colheita nas próximas semanas e também poderá influenciar a oferta e, consequentemente, os preços da batata até o encerramento da safra.