Editorial: A ilusão de impunidade e o resgate da civilidade digital

A recente disseminação de um vídeo íntimo sem autorização em um grupo de rede social em Vargem Grande do Sul expõe uma ferida recorrente do mundo contemporâneo: a banalização da violência digital. Mais do que uma simples falha de conduta pontual, o episódio evidencia como parte da sociedade ainda consome e compartilha conteúdos privados alheios sem mensurar os impactos devastadores dessa exposição na vida das vítimas. A internet expandiu os limites da comunicação, mas não criou um espaço paralelo à margem das obrigações legais e da responsabilidade humana.

É preciso repensar com urgência a falsa sensação de invisibilidade proporcionada pelas telas. O ambiente virtual não é uma terra sem leis onde se pode agir sem restrições, tampouco o anonimato é um escudo intransponível. A legislação brasileira e os instrumentos técnicos de investigação avançaram significativamente, permitindo que a origem de publicações e a cadeia de compartilhamentos sejam rastreadas. Quem pública ou repassa esse tipo de material está sujeito a sanções judiciais tanto na esfera penal quanto na cível, respondendo diretamente por suas ações.

Nesse cenário, a legislação exerce um papel essencial de contenção. O artigo 218-C do Código Penal pune de forma rigorosa a divulgação não autorizada de cenas de intimidade, enquanto o Marco Civil da Internet estabelece mecanismos claros para a remoção rápida de conteúdos e a responsabilização dos envolvidos. Mas, a aplicação de penas e multas é uma resposta depois do estrago feito; ela atua para remediar um dano que, em termos psicológicos e morais, muitas vezes se torna irreversível para a vítima.

A questão central, portanto, não é apenas no medo da punição, mas no entendimento individual de responsabilidade social. Cada usuário, ao receber um arquivo desse tipo, toma uma decisão ética individual ao optar entre apagar o conteúdo ou encaminhá-lo. Repassar um vídeo não é uma atitude neutra, é a escolha consciente de estender a exposição e a dor alheia. A conformidade com a lei é o padrão básico exigido, mas o verdadeiro divisor de águas é a consciência de que por trás de cada tela existem pessoas reais.

É preciso resgatar o senso de comunidade, a empatia e a civilidade que são fundamentais para o convívio em sociedade. A cultura do desrespeito, do deboche e do entretenimento às custas da dignidade do outro destrói o tecido social e transforma as redes em ambientes tóxicos. Tratar o próximo com consideração no meio digital deve voltar a ser um valor praticado de maneira natural por todos os cidadãos.

A construção de um ambiente digital saudável passa longe de algorítmicos criados puramente com viés comercial e também não depende exclusivamente de regras de plataformas. Ela vem do compromisso diário de cada indivíduo, de interromper o ciclo de compartilhamentos, utilizar os canais de denúncia e respeitar os limites e os direitos alheios. A internet precisa voltar a ser um espaço de conexão e desenvolvimento, sustentada pelo respeito e pela consciência das responsabilidades que acompanham a vida em sociedade.