Gente e Fatos

Por
Gazeta
-
Na sexta-feira, dia 25, o bancário aposentado Carlos Roberto Tapis, comemora mais um ano de vida ao lado da esposa Maria Cândida, dos filhos André, João Vítor e Carla, dos amigos e familiares

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui