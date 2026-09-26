Rio Verde: um nome mais antigo que a própria cidade

Pesquisa histórica mostra que o principal rio ligado a Vargem Grande do Sul já era conhecido por esse nome em 1874, mas origem da denominação ainda permanece como uma pergunta para a história

Quando Vargem Grande do Sul começou a surgir oficialmente como povoado, em 1874, o Rio Verde já tinha nome. A constatação aparece na documentação da divisão da antiga Fazenda Várzea Grande, concluída em 26 de setembro daquele ano, mesma data que hoje marca o aniversário do município. Quase 152 anos depois, porém, uma pergunta permanece sem resposta definitiva: afinal, por que o rio recebeu o nome de Rio Verde?

A questão ganha importância porque o curso d’água faz parte da própria história da formação de Vargem Grande. A primeira missa da povoação, celebrada em 1874, ocorreu na casa de João Carneiro, às margens de um córrego que desaguava no Rio Verde. A denominação, portanto, já fazia parte da paisagem e da referência geográfica utilizada pelos primeiros moradores da região.



A pesquisa realizada para esta edição especial da Gazeta de Vargem Grande consultou documentos históricos relacionados à formação do município, registros da Câmara Municipal, referências às antigas terras dos irmãos José e Salvador Garcia Leal, documentos de sesmarias e mapas históricos de São Paulo.

Um dos documentos mais importantes é justamente o da divisão da Fazenda Várzea Grande, concluída em 26 de setembro de 1874. Na descrição das propriedades, o Rio Verde é utilizado como referência para estabelecer limites territoriais. O documento determina, em determinado trecho, que uma das divisas siga “pelo Rio Verde abaixo”, demonstrando que o nome já estava consolidado na região naquele momento.



A denominação também ganhou importância na própria identificação do povoado. Em 1886, durante as discussões para a criação da freguesia, aparece a denominação “Capela de Sant’Ana do Rio Verde”. O nome do rio chegou, portanto, a integrar a denominação pela qual a comunidade era conhecida.

A pesquisa, entretanto, encontrou uma informação que impede uma conclusão precipitada. As referências localizadas sobre a antiga sesmaria ligada aos irmãos José e Salvador Garcia Leal, que estiveram na origem da Fazenda Várzea Grande, não apresentam o nome Rio Verde na descrição da concessão de terras consultada. Os documentos remontam ao período anterior à formação do município e mostram que a ocupação da região é muito mais antiga que 1874.



Isso significa que, até o momento, não foi encontrada a chamada “certidão de nascimento” do nome Rio Verde. A pesquisa conseguiu comprovar sua utilização em 1874, mas ainda não localizou um documento anterior que permita determinar quando a denominação surgiu.

Também não há comprovação documental de que o nome tenha sido dado em razão da coloração das águas. Essa explicação pode parecer natural, especialmente diante da vegetação e das características da região, mas não foi encontrada, até agora, em documento histórico que permita apresentá-la como fato.



Outra hipótese seria uma relação com os antigos proprietários da Fazenda Várzea Grande. Porém, a documentação consultada não permite atribuir aos Garcia Leal a criação do nome. É possível que a denominação já fosse utilizada pela população ou por antigos ocupantes da região antes mesmo das divisões das terras.

Os mapas históricos constituem outra evidência da importância do topônimo. Em levantamentos cartográficos posteriores, o Rio Verde aparece identificado entre os principais acidentes geográficos da região, ao lado de cursos d’água como o Jaguari e o Rio Pardo. O rio também teve importância para a definição de limites territoriais entre municípios.



A investigação deixa, assim, uma história ainda em aberto. O Rio Verde é, comprovadamente, mais antigo que o município que cresceu às suas margens. Seu nome já estava registrado quando Vargem Grande começava a nascer como comunidade organizada, mas a razão que levou os primeiros habitantes a chamá-lo de “Verde” permanece escondida nos documentos ainda não localizados.

Uma das possibilidades para novas pesquisas está justamente nos documentos da primeira divisão da Fazenda Várzea Grande, concluída em 1854, e no inventário de Salvador Garcia Leal, elaborado no século XIX. Caso o nome Rio Verde seja encontrado nesses registros, será possível recuar algumas décadas a primeira ocorrência conhecida e, eventualmente, encontrar alguma descrição que ajude a explicar sua origem.



Enquanto essa resposta não aparece, o nome continua fazendo parte da identidade de Vargem Grande do Sul. O Rio Verde que aparece nos documentos de 1874 é o mesmo curso d’água que atravessou gerações, serviu como referência para a ocupação das terras e, posteriormente, ganhou importância fundamental para o abastecimento da cidade.



No aniversário de Vargem Grande do Sul, a história do Rio Verde lembra que a cidade não começou em uma data isolada. Antes de existir o município, já havia a terra, os caminhos, as propriedades, os córregos e os rios que orientaram a ocupação humana. E entre esses elementos, um nome permanece atravessando a história: Rio Verde.