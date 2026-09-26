Lago próximo ao Jd. São Paulo deverá ficar pronto em 2027

Quando do início das conversações em 2021 sobre a construção do lago nas áreas de várzeas pertencentes à família de José Ribeiro de Andrade (Zecão), localizado praticamente no centro da cidade em frente ao Jd. São Paulo, a projeção era de que em três anos a obra poderia ficar pronta. Passados mais de cinco anos, percebe-se que construir um lago e entregá-lo pronto para uso da população, quer seja como reservação de água, lazer, esporte e turismo, é uma obra complexa que demanda tempo e recursos financeiros.



Idealizado na então gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, que tinha Celso Ribeiro como vice e que ficou encarregado de coordenar a obra, a área destinada ao lago tem em torno de 100 mil metros quadrados (cerca de 4 alqueires), com capacidade de armazenar cerca de 700 milhões de litros de água, quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros. Embora tenha uma área menor, sua profundidade em média seria de 7m, bem acima da Sbardellini que tem pouco mais de um metro.

Vários proprietários da área doaram as terras para que o lago pudesse ser construído, como o industrial Libânio Coracini Filho, a parte que pertencia à Família Cortez, os familiares herdeiros de José Ribeiro de Andrade (Zecão) e também José Luís Paluan que tinha área limitando o lago.



Concluída a escavação do lago com a retirada do barro e da areia, feita pela empresa S.B. Extração do empresário José Carlos Buscarioli, a previsão agora é que o lago seja entregue com várias benfeitorias no próximo ano.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, o diretor de Planejamento Ricardo Bisco disse que as escavações já terminaram e o lago está definido. O sistema viário ou rua de acesso será o prolongamento da Rua Prudente de Moraes, que está em fase final de terraplanagem e deve contornar parte do lago.



“Esta semana estava prevista a execução da rede de esgoto que terá início na Av. Dom Tomaz Vaquero (que liga ao Bosque Municipal) e percorrerá todo o prolongamento da Rua Prudente de Moraes até a Rua Floriano Peixoto. Serão cerca de 1.400m de tubos de 250mm, adquiridos com recursos do FEHIDRO, estimados em mais de R$ 1 milhão entre materiais e mão de obra”, explicou o diretor.

Quanto à canalização das águas pluviais, Bisco disse que a prefeitura já comprou todo o material (tubulações de concreto, poço de visita, boca de lobos e seus componentes) investindo aproximadamente R$ 600 mil. O início das obras está previsto para os próximos dias.



Na última sessão de Câmara, os vereadores também aprovaram o projeto de lei do Executivo, no valor de R$ 1,31 milhão, destinado à instalação da rede de iluminação pública no entorno do lago. Deste total, R$ 750 mil são provenientes de recursos estaduais, através de emenda do deputado Barros Munhoz e R$ 500 mil serão custeados com recursos próprios da prefeitura.

Fotos: Reportagem Gazeta

Segundo explicou Bisco, a iluminação será composta por extensão de rede de iluminação, transformadores e iluminação ornamental no entorno do lago que será por rede subterrânea. A previsão é que esta obra fique pronta no ano que vem. Quanto ao asfalto da Rua Prudente de Moraes e prolongamento da Rua 24 de Janeiro, o diretor afirmou que a empresa já foi contratada pela prefeitura municipal e tão logo os serviços de drenagem da água pluvial e rede de esgoto estejam prontos, a empresa poderá executar o serviço.



O prefeito Celso Ribeiro, que coordenou todo o projeto desde que era vice de Amarildo, disse que também serão plantadas milhares de árvores no local, graças às emendas impositivas dos vereadores no valor de R$ 155 mil. O prefeito fez questão de citar os vereadores Serginho da Farmácia, Paulinho da Prefeitura, Rafael Coracini, Vagner Loiola (Bilu), Ratinho, Giovana, Maicon, Joãozinho da Força, Fernando Corretor e Parafuso que destinaram parte dos valores que tinham direito nas emendas impositivas, para esta finalidade. Também será plantado grama em uma grande extensão do lago.



Numa entrevista à Gazeta quando se estudava o projeto para a construção do lago, Celso Ribeiro explicou que na margem esquerda, de frente para o Jardim São Paulo, seria construída uma rua com 9 metros de largura e em ambos os lados e calçadão com 3 metros. Citou que entre a represa e a rua, seria deixado uma área de 30 metros de largura para reflorestamento e no centro haveria uma ciclovia com 2 km de extensão. Explicou na ocasião que outras instalações para esporte e lazer também estavam sendo estudadas e com o tempo deveriam ser implementadas no local.