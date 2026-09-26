Reservatórios podem impulsionar desenvolvimento de Vargem

Novos lagos e represas também poderão ampliar opções de lazer, esporte, turismo e convivência para a população

A construção e o planejamento de novos reservatórios em Vargem Grande do Sul abrem uma perspectiva que vai além da questão da água. Os lagos e represas que estão sendo projetados ou implantados em diferentes pontos do município também podem se transformar em espaços de lazer, esporte, convivência e atividades capazes de movimentar a economia local.



Entre as iniciativas que fazem parte do Parque Águas do Rio Verde, está a barragem a ser construída na região do Jardim Iracema, além dos reservatórios previstos na área pertencente à Família Mello, do saudoso empresário Antônio Carlos de Mello, o conhecido Salim, já falecido e o que está em fase final de construção na antiga Várzea do Zecão, além da incorporação da Barragem Eduíno Sbardellini. Cada projeto possui características próprias e dependerá de planejamento, infraestrutura, licenciamento e definição dos usos permitidos.

A Barragem Eduíno Sbardellini já demonstra que os espaços associados à água despertam interesse da população. O local recebe moradores de Vargem Grande do Sul e também visitantes de cidades da região, mostrando que existe demanda por áreas abertas onde as pessoas possam caminhar, contemplar a paisagem e passar momentos de lazer, além de participar dos eventos que acontecem no local e atraem muitas pessoas da região.



Com novos reservatórios, esse potencial poderá ser ampliado. Dependendo da estrutura implantada em cada área, os espaços poderão receber pistas para caminhada e ciclismo, áreas de convivência, atividades esportivas, eventos e outras formas de recreação. A utilização, entretanto, deverá respeitar as características de cada empreendimento, as regras de segurança e as exigências ambientais.

O esporte também pode ganhar novas possibilidades. Lagos e áreas verdes planejadas podem criar ambientes para atividades ao ar livre e práticas esportivas, oferecendo alternativas principalmente para crianças, jovens, adultos e idosos. Além de estimular hábitos saudáveis, espaços públicos dessa natureza podem favorecer a convivência entre os moradores.



O impacto pode chegar também à economia. Áreas de lazer bem estruturadas tendem a aumentar a circulação de pessoas e podem criar oportunidades para restaurantes, lanchonetes, comércio, prestação de serviços, eventos e outras atividades. Em projetos com vocação turística, a presença de visitantes de outras cidades pode ampliar ainda mais esse movimento.

Para Vargem Grande do Sul, a formação de um conjunto de espaços ligados aos lagos e represas poderia contribuir para diversificar as opções de lazer oferecidas aos moradores e, ao mesmo tempo, criar novos pontos de atração dentro do próprio município. O desenvolvimento dessa vocação dependerá, porém, de investimentos em acesso, segurança, paisagismo, sinalização, preservação ambiental e equipamentos públicos.



O aspecto social também merece atenção. Em uma cidade que cresce, a criação de novos espaços públicos de convivência ajuda a oferecer alternativas para que as famílias permaneçam mais tempo no município em seus momentos de descanso. Áreas abertas, acessíveis e bem cuidadas podem se transformar em pontos de encontro e convivência entre diferentes gerações. No futuro, pode se tornar um atrativo para novas pessoas residirem no município, atraindo mão de obra especializada.

Mais do que obras isoladas, os novos reservatórios podem representar a formação gradual de uma nova paisagem urbana e de lazer para Vargem Grande do Sul. Se houver planejamento para integrar esses espaços à cidade, eles poderão contribuir simultaneamente para a qualidade de vida dos moradores, para a prática esportiva, para a convivência social e para a movimentação da economia.

O desafio será transformar o potencial dos lagos e represas em espaços efetivamente utilizados pela população. Para isso, será necessário combinar planejamento urbano, infraestrutura, preservação ambiental e segurança, fazendo com que a água deixe de ser apenas parte da paisagem e passe a integrar novas possibilidades de desenvolvimento social, esportivo e econômico do município.

Novos moradores e novas atividades

O investimento em lazer, esporte e cultura também pode produzir efeitos sobre o perfil econômico da cidade. Com o avanço do trabalho remoto e de atividades profissionais que podem ser exercidas a distância, cidades menores passam a ter condições de disputar novos moradores quando conseguem oferecer qualidade de vida associada a boa infraestrutura urbana e de comunicação.

Profissionais liberais, empreendedores e trabalhadores que não dependem diariamente de estar em grandes centros podem encontrar em Vargem Grande do Sul uma alternativa para morar e trabalhar. Para esse público, a existência de áreas de lazer, espaços esportivos, atividades culturais, serviços, comércio e ambientes agradáveis para convivência pode pesar na escolha de onde viver.



Esse movimento, se ocorrer, pode gerar reflexos na economia local. Novos moradores significam demanda por imóveis, alimentação, comércio, serviços, educação, saúde, lazer e outras atividades. Parte desses profissionais também pode desenvolver seus negócios no próprio município, criando novas oportunidades e ampliando a circulação de renda.

Nesse cenário, os novos lagos e áreas de lazer podem fazer parte de uma estratégia mais ampla de valorização da cidade. Eles não seriam, isoladamente, responsáveis por atrair novos moradores ou investimentos, mas poderiam contribuir para a construção de um ambiente urbano mais agradável, especialmente quando associados a internet de qualidade, mobilidade, segurança, cultura, serviços públicos e infraestrutura adequada.



Para uma cidade de porte menor como Vargem Grande do Sul, criar condições para que as pessoas tenham qualidade de vida sem precisar abrir mão das oportunidades profissionais oferecidas pelo mundo conectado pode representar uma nova frente de desenvolvimento. O desafio está em transformar os investimentos em lazer, esporte, cultura e infraestrutura em um conjunto capaz de tornar Vargem Grande do Sul cada vez mais atrativa para moradores atuais e futuros.

Mais do que obras isoladas, os novos reservatórios podem representar a formação gradual de uma nova paisagem urbana e de lazer para Vargem Grande do Sul.

Se houver planejamento para integrar esses espaços à cidade, eles poderão contribuir simultaneamente para a qualidade de vida dos moradores, para a prática esportiva, para a convivência social e para a movimentação da economia.

O desafio será transformar o potencial dos lagos e represas em espaços efetivamente utilizados pela população. Para isso, será necessário combinar planejamento urbano, infraestrutura, preservação ambiental e segurança, fazendo com que a água deixe de ser apenas parte da paisagem e passe a integrar novas possibilidades de desenvolvimento social, esportivo e econômico do município.