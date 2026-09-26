Por que construir os reservatórios é importante para Vargem

Segurança para o abastecimento

A água armazenada funciona como uma espécie de “poupança hídrica”. Em períodos de chuva, parte da água pode ser acumulada para ser utilizada quando a vazão do Rio Verde diminuir. Isso é particularmente importante para uma cidade que depende do Rio Verde para seu abastecimento. Um rio de pequeno porte que sofre com a demanda de água tanto na agricultura, como no abastecimento da cidade.



A própria história da Barragem Eduíno Sbardellini mostra isso. Nos períodos de estiagem do início dos anos 2000, a redução da vazão do Rio Verde chegou a dificultar a captação, apontando para um colapso no abastecimento de água do município se nada fosse feito. A construção da barragem pela administração do então prefeito Celso Ribeiro, inaugurada em 2004, aumentou a capacidade de armazenamento e deu maior segurança ao sistema.

Preparação para uma população maior

O sistema de abastecimento precisa acompanhar o crescimento da cidade. O relatório do CBH-Pardo mostra que a disponibilidade de água por habitante sofre pressão à medida que a população aumenta. Na UGRHI-4, o indicador era de aproximadamente 3.638 m³ por habitante/ano em 2019 e caiu para cerca de 3.571 m³ em 2023.



Ainda é uma situação considerada boa pelos critérios estaduais, mas a tendência é importante: se a população aumenta e a disponibilidade hídrica não cresce na mesma proporção, a quantidade disponível por pessoa diminui.

Enfrentar períodos climáticos irregulares

O problema não é apenas a quantidade total de chuva de um ano. É quando a chuva acontece.

Pode chover bastante em determinados períodos e, depois, ocorrerem semanas ou meses de pouca precipitação. Reservatórios permitem aproveitar períodos de maior disponibilidade para criar uma reserva para os períodos de menor vazão.



O cenário de 2026 reforça essa preocupação. O El Niño está associado a alterações nos padrões de chuva e temperatura, e a Prefeitura de Vargem Grande já anunciou ações preventivas diante das condições climáticas previstas para o segundo semestre e início do ano que vem, devido às alterações que serão provocadas pelo El Niño.

Atender diferentes usos da água

O Rio Verde não representa apenas o abastecimento urbano. A região também possui importante atividade agrícola, especialmente irrigada, como é o caso da batata produzida em Vargem e região. O próprio relatório do CBH-Pardo identifica grande demanda de água para irrigação na sub-bacia dos rios Tambaú/Rio Verde.



Por isso, ampliar a capacidade de armazenamento pode ajudar a administrar melhor um recurso que precisa atender abastecimento público, agricultura, atividades econômicas e manutenção dos próprios ecossistemas.

Permitir que a cidade cresça com maior segurança

Uma cidade que pretende crescer precisa pensar antecipadamente na infraestrutura necessária para sustentar esse crescimento. Água é uma dessas infraestruturas.



A futura barragem próxima ao Jd. Iracema, projetada em uma área de aproximadamente 23 alqueires e com dimensão estimada em cerca de três vezes a Barragem Eduíno Sbardellini, foi apresentada pela Prefeitura também como uma estrutura para auxiliar o abastecimento futuro.