Goleada no Campeonato Municipal de Futsal

O Campeonato Municipal de Futsal ofereceu ao torcedor mais uma semana de partidas disputadas em alto nível no ginásio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana. O torneio, que é realizado pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento de Esporte e Lazer, já somou quatro rodadas e está definindo os classificados entre as 10 equipes divididas em dois grupos que participam da competição.

Bão Di Goli goleia o Meninos do Botafogo

Na terça-feira, dia 22, o público pode acompanhar a bela vitória imposta pelo Bão Di Goli sobre o Meninos do Botafogo, na disputa pela liderança do Grupo A.

Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, o Bão Di Goli abriu o placar com gol do goleiro Érick em uma jogada ensaiada após cobrança de lateral, o goleiro Érick acertou um chute sem defesa da entrada da área.

Menos de dois minutos depois, houve o empate do Meninos do Botafogo com Antony Gabriel. Bão Di Goli retornou a liderança no marcador aos 12 minutos com Duzão e com João Vítor Morais de Lima Costa, o Banana aos 20 minutos. Aos 22 minutos, o Meninos do Botafogo descontou com Luiz Fernando.



Logo no início do segundo tempo, o Bão Di Goli ampliou com Banana novamente. Aos 6 minutos, o time voltou a balançar a rede com Robinho e na sequência, Banana marcou seu terceiro gol na partida, o sexto do Bão Di Goli. Aos 10 minutos do segundo tempo, João Vítor Fernandes Andrade fez o sétimo gol do Bão Di Goli, encerrando os números da partida em 7 a 2.

Sintonia e Aliança

Na partida seguinte, o Sintonia do Futebol e o Aliança empataram em 2 a 2. Os gols do Sintonia foram de Marcelo e Kauan. Marcaram pelo Aliança Henrique e João Lucas.

Com os resultados da terça-feira, dia 22, o Bão Di Goli garante a liderança isolada do Grupo A, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. O Meninos do Botafogo fica em segundo, com 7 pontos. AFA está na terceira colocação com 3 pontos, seguido por Aliança e Sintonia de Futebol, ambos com 2 pontos, mas com vantagem para o Aliança pelo saldo de gols.

Grupo B

Os jogos do Grupo B foram disputados na quinta-feira, dia 24. A primeira partida foi a goleada de 7 a 1 imposta pelo Cohab em cima do Liverpool. Leonardo Augusto e de Ari Victor marcaram dois gols cada um e Gabriel, Carlos Henrique e Tiago Henrique também balançaram as redes pelo Cohab. O único gol do Liverpool foi marcado por Ryan.

Encerrando a rodada, o Raio Esporte Clube fez 5 a 2 no III Vilas, com gols de Miguel Rocha (2 gols), Eduardo Henrique (2 gols) e Eduardo Benini. Os gols do III Vilas foram de Altieres e Lucas Pimentel.



A classificação do Grupo B conta com o Luiz Gama na liderança, seguido pelo Cohab e com o Raio em terceiro, todos com 9 pontos em quatro jogos, mas com o saldo de gols estabelecendo a ordem de classificação. O III Vilas aparece em quarto lugar e na última posição está o Liverpool que não pontuou no torneio.