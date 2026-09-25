Vargem recebe ação da Neoenergia Elektro para troca gratuita de lâmpadas

Entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro, equipes da Neoenergia Elektro realizarão trocas de lâmpadas ineficientes por lâmpadas de Led, de maneira gratuita, para famílias das zonas urbana e rural de Vargem Grande do Sul inscritas no Cadúnico. A ação, do Projeto Energia com Cidadania, ocorrerá conforme cronograma abaixo. A estimativa é que até 5 mil lâmpadas sejam trocadas ao longo da semana.

A iniciativa integra o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro e é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com ele, a distribuidora visa incentivar o consumo consciente de energia elétrica, reduzir a conta de luz e auxiliar no processo de descarbonização em sua área de concessão.

De acordo com a Elektro, o uso de lâmpadas de LED traz uma série de benefícios, além de gerar economia de energia. Elas possuem maior vida útil, com duração de aproximadamente 25 mil horas, enquanto as lâmpadas fluorescentes duram, em média, 15 mil horas. A tecnologia LED também causa menos impacto ambiental, além de que todos os equipamentos recolhidos serão descartados por uma empresa especializada, dando destinação correta aos resíduos.

Quem pode participar

De acordo com a Neoenergia Elektro, entre os critérios para participar do Projeto Energia com Cidadania estão ser cliente residencial ou rural-residencial; ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE); apresentar a conta de energia do mês anterior paga; não ter débitos com a concessionária; não ter trocado lâmpadas em projetos da Neoenergia Elektro nos últimos 6 anos (limite máximo de 8 lâmpadas) e entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas (potência igual ou superior a 14W).

Local

A troca será feita no Centro de Referência em Assistência Social Olga Pereira Fontão, à Rua Saldanha Marinho, no Centro, no antigo Clube das Mães. No dia 28, segunda-feira, a troca será das 14h às 17h. Já nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, será das 8h às 17h e no dia 2 de outubro, sexta-feira, será das 8h às 12h.